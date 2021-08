लाठी बजाने का करनाल DM का कथित वीडियो वायरल, वरुण गांधी ने शेयर कर लिखी ये बात

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 28। करनाल में प्रदर्शन करने वाले किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज वाली कार्रवाई का हर तरफ विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई में 15 से अधिक किसान घायल हो गए हैं। इस बीच करनाल के डीएम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पुलिसकर्मियों को किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को कई नेताओं ने अपनी टाइमलान से भी शेयर किया है। हालांकि वन इंडिया इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

I hope this video is edited and the DM did not say this… Otherwise, this is unacceptable in democratic India to do to our own citizens. pic.twitter.com/rWRFSD2FRH