चीन पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह- पंडित नेहरू की मंशा पर सवाल नहीं उठाऊंगा, नीति खराब हो सकती है नीयत नहीं

India

oi-Love Gaur

श्रीनगर, 24 जुलाई: कारगिल विजय दिवस के मौके पर रविवार को जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को हम आज याद कर रहे हैं। हमारी सेना ने हमेशा देश के लिए यह सर्वोच्च बलिदान दिया है। 1999 के युद्ध में हमारे कई बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, मैं उन्हें नमन करता हूं। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन को लेकर मैं पंडित नेहरू की आलोचना नहीं करूंगा।

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1962 में चीन ने लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया, उस वक्त पंडित नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। मैं उसकी मंशा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। इरादे अच्छे हो सकते हैं लेकिन यह नीतियों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भी एक विशेष राजनीतिक पार्टी से आता हूं, लेकिन मैं भारत के किसी भी पीएम की आलोचना नहीं करना चाहता। हालांकि, आज का भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है।

J&K | In 1962 China captured our area in Ladakh, with Pandit Nehru as our PM. I will not question his intentions. Intentions can be good but the same does not apply to policies. However, today's India is one of the most powerful countries in the world: Defence Min Rajnath Singh pic.twitter.com/bpuUFFMVzv