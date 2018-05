फेमिनिज्म पर गलत बयान दे फंसीं करीना कपूर खान, ट्विटर यूजर्स ने सिखाई सही परिभाषा

मुंबई। फेमिनिज्म को लेकर दिए अपने बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान मुश्किल में पड़ गई हैं। हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर उन्होंने फेमिनिज्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो समानता में यकीन रखती हैं, लेकिन खुद को फेमिनिस्ट नहीं मानती। बस फिर क्या था, ट्विटर यूजर्स ने उन्हें फेमिनिज्म की परिभाषा बताने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। देखिये कैसे ट्विटर यूजर्स ने सिखाई करीना को फेमिनिज्म की डेफीनेशन-

'वीरे दी वेडिंग' के म्यूजिक लॉन्च पर दिया बयान करीना कपूर खान जल्द ही फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनके साथ सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया हैं। हाल ही में इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया गया जहां पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी। इस मौके पर एक जर्नलिस्ट ने करीना से पूछा कि क्या वो फेमिनिस्ट हैं। इस पर जो करीना ने जवाब दिया, उससे सोशल मीडिया यूजर्स काफी गुस्से में हैं। करीना ने कहा, 'मैं समानता में यकीन रखती हूं, लेकिन मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं।' 'मैं समानता में विश्वास रखती हूं, लेकिन फेमिनिस्ट नहीं हूं' करीना ने आगे कहा, 'मैं कहूंगी की मैं एक महिला हूं और सबसे पहले एक इंसान। मैं जितना करीना कपूर के नाम से पहचाने जाने पर गर्व करती हूं, उतना ही गर्व मुझे सैफ अली खान की पत्नी के नाम से पहचाने जाने पर होता है। मैं ऐसी ही हूं।' करीना के इस जवाब से लोगों का नाराज होना भी जायज था क्योंकि फेमिनिज्म की परीभाषा ही होती है समानता में विश्वास रखना। फेमिनिस्ट का मतलब है वो शख्स जो पुरुष और महिला को बराबर मानता हो और दोनों को समान अधिकार मिलने की बात करता हो। ट्विटर यूजर्स ने यूं सिखाई असली परिभाषा करीना के जवाब से सोशल मीडिया यूजर्स काफी गुस्से में हैं। यूजर्स ने लिखा कि करीना को फेमिनिज्म पर बोलने से पहले एक बार उसकी परिभाषा जान लेनी चाहिए। कई यूजर्स ने लिखा कि करीना जैसी महिलाओं को, जिन्हें देखकर लोग प्रेरित होते हैं, उन्हें बिना जाने ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वैसे करीना इकलौती एक्ट्रेस नहीं हैं जो फेमिनिज्म को बिना जाने बयान दे चुकी हैं। इससे पहले माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, लीसा हेडन और परीणीति चोपड़ा भी कह चुकी हैं कि वो फेमिनिस्ट नहीं है। देखिये करीना के जवाब पर सोशल मीडिया का रिएक्शन-

Kareena Kapoor Khan is free to call or not call herself a feminist but to insinuate that feminism is not about equality is dangerous and prohibits many women from giving a word to what they intrinsically know as the truth. https://t.co/VC1lzc5qcQ — Apekshita Varshney (@ApekshitaV) May 23, 2018

It's 2018 and we have a Kareena Kapoor say, 'I believe in equality of genders, but I am not a feminist'. How long before women in positions of influence educate themselves? Is that really too much to ask! — Shruthi Suresh (@veryshrued) May 23, 2018

Being a #feminist means believing in and fighting for EQUALITY. The goal of #feminism is "to define, establish, and achieve political, economic, personal, and social equality of sexes." (Wiki) Kareena Kapoor definitely needs to have a better understanding of the term. https://t.co/L8zyWqvhoJ — ruchi kokcha (@ruchikokcha) May 23, 2018

And I thought feminism is all about equality😁😁 thanks for enlightening us. Someone plz give her a dictionary😂😂 https://t.co/WCAXyTtXLQ — mita.biswas (@mitaholudpakhi) May 24, 2018

kareena kapoor is every girl irl whose internalised misogyny literally makes them not want to google shit, and instead go like: if feminism is equality then y does it only have the word fem in it?????? bolooo pic.twitter.com/BHGcNVJDvp — bangsty (@Creepowoman) May 23, 2018

And then we have these as people whom indian women look upto. Speaking without knowing is a thing in indian cinema!! Guys, #feminism is #equality!!!!!!! I’m Not a Feminist, I Believe in Equality: Kareena Kapoor Khan #Duh https://t.co/pwEPzIEzlB — Suchi Gaur (@sg4devpt) May 25, 2018

Husband does not understand nepotism and the wife does not understand feminism.

It’s a match made in heaven by a retarded angel.#feminism #kareenakapoor https://t.co/1WAwpo8gr4 — Somil Makhija (@somilmak) May 23, 2018

Saif doesn't know what eugenics means. Kareena doesn't know what feminism means. Raam milaye Jodi hai. — कच्चा पापड़ (@lazybutterfly17) May 24, 2018

you know what kareena, eat poo. pic.twitter.com/gLOAFjRldP — Nirali Shah (@nirali_ss) May 23, 2018

