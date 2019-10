कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर तंज, कहा- 56 इंच का सीना है तो जिनपिंग से खाली करवाओ कब्जे वाली जमीन

India

नई दिल्ली। भारत के प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज औपचारिक मुलाकत कर रहे हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हो रही इस मुलाकात पर पूरे विश्व की नजर है। इससे भारत और चीन के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी को एक सलाह दी है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, समय आ गया है कि पीएम मोदी अपनी 56 इंच की छाती दिखाएं और चीन के राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल कर उनसे पाक अधिकृत कश्मीर में 5000 किलोमीटर की जमीन छोड़ने को कहें। उन्होंने आगे लिखा, शी जिनपिंग पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं और वह अनुच्छेद 370 पर इमरान खान का समर्थन भी करते नजर आए हैं। ऐसे में पीएम मोदी को उनकी आंखों में आंखें डालकर पीओके में भारत की जमीन खाली करने को बोलना चाहिए। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी को भी सलाह दिया कि वह जिनपिंग से कहें कि भारत में 5जी के लिए चीनी कंपनी हुवेई की जरूरत नहीं है।

As Xi Jinping supports Imran Khan on Art.370 Modiji look him in the eye at Mamallapuram and say :

1) Vacate 5000km of land in POK occupied by China trans-Karakoram

2) No Huawei in India for 5G

Show your 56” ki chhati !

Or is it :

Haathi ke daant khane ke aur dikhane ke aur