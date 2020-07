India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्‍या करने वाले हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे का शुक्रवार सुबह कानपुर से 17 किमी पहले एनकाउंटर कर दिया गया। इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि क्या यही 'विकास' की राजनीति है? क्या इस तरह के एनकाउंटर का मतलब उससे जुड़े अन्य लोगों को बचाना है? कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल किया कि क्या मुठभेड़ आरोपियों के साथ लोगों के कथित संबंधों को कवर करने के लिए की गई थी।

कपिल सिब्‍बल ने ट्वीट किया कि यूपी में 'ठोकी' राज नियम कानून का पर्याय है। क्या यह विकास की रजनीति है? क्या राज्य इतना असहाय है कि वह आरोपी को सुरक्षित नहीं ला सकता है? या ऐसे एनकाउंटर आरोपियों से जुड़े दूसरों की सुरक्षा के लिए हैं? आपको बता दें कि उत्‍तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्‍जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। अचानक रास्‍ते में आए जानवरों को बचाने के चक्‍कर में वह गाड़ी पलट गई जिसमें दुबे बैठा हुआ था। दुबे ने मौके का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया जिसमें वह मारा गया। शुक्रवार शाम करीब छह बजे कानपुर के हैलट अस्पताल में तीन डॉक्टरों अरविंद अवस्थी, शशिकांत मिश्र और विपुल चतुर्वेदी के पैनल ने करीब दो घंटे वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम किया और देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्‍कार भी कर दिया गया।

“ Thoki Raj “ synonymous with “ rule of law “ in U P

Is this “ Vikas “ ki rajneeti ?

Is the state so powerless that it cannot safely bring accused to trial ?

Or are such encounters meant to protect “ others “ linked with the accused ?

Links : Parties & individuals ?