'आत्मघाती मिशन पर आतंकवादी', कपिल मिश्रा ने Coronavirus के बहाने शाहीन बाग पर साधा निशाना

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। अपने विवादित ट्वीट और बयानों के लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता कपिल मिश्रा ने एक बार फिर शाहीन बाग के मुद्दा उठाया है। मंगलवार को उन्होंने एक ट्वीट में कहा, शहीनबाग में हो रहा विरोध अब सड़कों की रुकावटों से बढ़कर कहीं और बड़ी बाधा बन गया है, कोरोना वायरस के चलते वह अब दिल्ली की जनता के लिए प्रदर्शनकारी खतरा बन गए हैं। बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में 15 दिसंबर से ही नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है।

सीएए विरोधियों को निशाने पर लेने वाले कपिल मिश्रा ने एक बार फिर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को आड़े हाथ लिया। इस बार उन्होंने भारत समेत विश्वभर में फैली महामारी कोरोना वायरस का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधा है। कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया जो अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने लिखा, पहले उन्होंने हमारे यातायात को अवरुद्ध कर दिया, हमें स्कूलों, अस्पतालों और नौकरियों में जाने से रोक दिया। अब शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी 'आत्मघाती मिशन पर निकले आतंकवादी' जैसा व्यवहार कर रहे हैं। शाहीन बाग अब दिल्ली के लाखों नागरिकों के जीवन के लिए सीधा खतरा बन गया है जो गौरकानूनी है।

First they blocked our traffic, stopped us from going to schools, hospitals & jobs

Now

Shaheen Bagh protestors are behaving like "Terrorists on suic*de mission"

Shaheen Bagh is now a direct threat to lives of millions of Delhi citizens

It's a criminal act #Corona