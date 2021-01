VIDEO: पुलिस के समक्ष पेश हुईं कंगना, अपने खिलाफ हुई शिकायत पर बोलीं- मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है?

India

oi-Shilpa Thakur

मुंबई। Sedition Case: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल राजद्रोह मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस के समक्ष आज पेश हुई हैं। इनके खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलने के आरोप के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कंगना और उनकी बहन को पेश होने के लिए समन भेजा था। जिसके बाद दोनों बहनें आज अपने बयान दर्ज कराने पुलिस के समक्ष पेश हुई हैं। हालांकि अभी तक कंगना और रंगोली अलग-अलग कारणों से पुलिस के समक्ष पेश नहीं हो रही थीं। कंगना ने भी एफआईआर को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस एफआईआर और इसके बाद चली प्रक्रिया को लेकर कंगना ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि जब से उन्होंने अपने मन की बात बोलनी शुरू की है, तभी से उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने इसके साथ ही मामले पर संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी कहा और कहा कि वह भी खुलकर बोलना चाहती हैं। कंगना ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों पुलिस ने उन्हें अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा है। अपने वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, 'क्यों मुझे मानसिक, भावनात्मक और अब शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है? मुझे इस देश से जवाब चाहिए... मैं आपके लिए खड़ी हुई और अब मेरे लिए खड़े होने की आपकी बारी है... जय हिंद।'

अक्टूबर महीने में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सबअर्बन अंबोली पुलिस से एक 'निजी शिकायत' पर जांच करने और 5 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। पुलिस रिपोर्ट जमा करने में विफल रही और फिर उसे 5 जनवरी तक का समय दिया गया। लेकिन फिर ये समयसीमा भी निकल गई। इसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 5 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करने का आखिरी मौका दे रहा है। इस मामले में शिकायतकर्ता और वकील अली काशिफ खान देशमुख ने इस बात की जानकारी दी है। शिकायत में कहा गया है कि कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने अप्रैल महीने में किसी एक समुदाय को निशाने पर लेते हुए ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट किए थे, जिसके बाद उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया था।

कंगना और रंगोली को फिर 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पेश होने के लिए कहा गया था। पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कंगना सफेद रंग की साड़ी पहने दोपहर 1 बजे अपने घर से निकली थीं। मुंबई पुलिस अब तक कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को तीन बार समन भेज चुकी है लेकिन दोनों बहन ही पेश नहीं हुई थीं। कंगना ने कहा था कि वह शहर से बाहर हैं इसलिए पेश नहीं हो सकतीं। आखिरी बार सुनवाई में कोर्ट ने कंगना से उनके मुंबई लौटने की तारीख पूछी थी।

Why am I being mentally, emotionally and now physically tortured? I need answers from this nation.... I stood for you it’s time you stand for me ...Jai Hind 🙏 pic.twitter.com/qqpojZWfCx