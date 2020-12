फिल्म 'तेजस' में ऐसा क्या है खास कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंची कंगना रनौत, सुनाई स्क्रिप्ट

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। अपने ट्वीट और हाजिर जवाबी के लिए सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड 'क्वीन' कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तेजस' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसी सिलसिले में आज कंगना रनौत ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। कंगना के साथ उनकी बहन रंगोली रानौत सहित फिल्म की टीम भी राजनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंची। इस दौरान अभिनेत्री कंगना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फिल्म 'तेजस' के लिए आशीर्वाद भी लिया। कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं।

Today team #Tejas met honourable defence minister Shri @rajnathsingh ji for his blessings, we shared the script of our film Tejas with @IAF_MCC as well and seeked few permissions, Jai Hind 🙏 pic.twitter.com/7eoVN1Lidj