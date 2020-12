संदिग्ध क्रेडिट कार्ड मिलने पर कंगना ने शिवसेना MLA पर साधा निशाना, बोलीं- 'India पाकिस्तान ना बन जाए'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने विचारों को खुलकर साझा कर रही हैं। इस बीच वह कई दूसरे सेलेब्स से भी विवाद को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से की थी जिसको लेकर उनको काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर उन्होंने अपने एक ट्वीट में पाकिस्तान का नाम लिया है, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है।

He had threatened to break my face when I had said Mumbai was feeling like POK.

India recognise those who are staking everything for you and those who are taking everything from you.

Where you place your faith their lies your future.

India Pakistan na ban jaye sambhalo yaaron 🙏 https://t.co/3XdWF2m8vC