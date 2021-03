India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत 23 मार्च को अपना 34 वां बर्थडे मना रही हैं। अपने जन्‍मदिन के ठीक एक दिन पहले बेस्‍ट एक्‍ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली कंगना रनौत ने अपने बर्थडे पर एक ट्वीट शेयर किया है। सोशल मीडिया पर अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत ने अपनी एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए पोस्‍ट लिखा और बड़ा बयान दिया है।

They said a woman has a shelf life, this world only values young sweet 16 type girls with no brains,mature and wise woman can only belong to a household to a man who can give them a surname.They said many things it made me anxious, what will happen to me, where will I go (cont) pic.twitter.com/M3qrgqGaDF