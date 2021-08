कल्याण सिंह: अंतिम दर्शन के दौरान तिरंगे के ऊपर नजर आया BJP का झंडा, जानिए क्यों मचा बवाल

India

oi-Akarsh Shukla

अलीगढ़, 22 अगस्त। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का उम्र संबंधी बीमारियों के चलते शनिवार देर रात निधन हो गया। कल्याण सिंह की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती थी, उनके निधन के बाद अंतिम दर्शन के लिए अलीगढ़ में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को लेकर बवाल मच गया है। फोटो में देखा जा सकता है कि तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंड़ा रखा गया है जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं।

