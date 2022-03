कबीर खान का छलका दर्द,कहा- 'मैं हूं Khan इसलिए लोगों ने कहा Go to Pakistan'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 28 मार्च। 'बजरंगी भाईजान', 'काबुल एक्सप्रेस' और '83' जैसी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में खासी जगह बनाने वाले फिल्ममेकर कबीर खान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एबीपी आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2022 में खुलकर बोलते हुए कबीर खान ने कहा कि उन्हें अपने 'खान' सरनेम के कारण कई बार पाकिस्तान जाने को कहा गया तो वहीं एक बार किसी काम के सिलसिले में पाकिस्तान गया था, तब वहां लश्कर ने कहा था कि 'गो बैक टू इंडिया' अब आप ही बताइए कि मैं ना तो इधर का रहा ना उधर का', आप ही बताइए कि मैं कहां जाऊं?

English summary

Kabir Khan, who has helmed films like 'Bajrangi Bhaijaan', 'Kabul Express' and others, is one of the successful filmmakers in B-Town, reacts to trolls asking him to go to Pakistan, says its really Painful.