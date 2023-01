Justice S Abdul Nazeer:'धर्म' पर संस्कृत का श्लोक पढ़कर हुए रिटायर, जानें कैसा रहा करियर

अयोध्या विवाद में हिंदुओं के पक्ष में फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने रिटायर होने के मौके पर एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कही है। यह है संस्कृत का श्लोक- धर्मो रक्षति रक्षितः।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर बुधवार को रिटायर हो गए। इस मौके पर उनकी विदाई के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक को पढ़कर जज के तौर पर अपना अंतिम भाषण दिया, जो न्यायपालिका की आने वाली पीढ़ियों तक के लिए नजीर बन सकता है। यह श्लोक है- धर्मो रक्षति रक्षितः। जस्टिस नजीर ने कहा कि यह श्लोक उनके जीवन में बहुत मायने रखता है। गौरतलब है कि जस्टिस नजीर अयोध्या विवाद से लेकर ट्रिपल तलाक तक के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल रहे हैं।

Supreme Court Justice S Abdul Nazeer read a Sanskrit verse at the time of retirement and said that everything in this world is based on devoir. He has done his duty with this spirit