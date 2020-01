JNU में बवाल: नकाबपोश लोगों ने छात्रों और शिक्षकों पर किया हमला,देखें हमले का Video

India

नई दिल्ली। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालों में शामिल जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में एक बार फिर हिंसा की वारदात हुई है। JNU में एक बार फिर से बवाल मचा है। नकाबपोश लोगों ने जेएनयू कैंपस में घुसकर छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया। इस घटना के कई वीडियो सामने आए गए हैं। वीडियो में नकाबपोश हमलावरों को देखा जा सकता है।

बड़ी संख्या में चेहरा ढककर लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे और छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया। इस हमले में छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष बुरी तरह घायल हो गईं हैं। चश्मदीदों के मुताबिक ये हमला शाम करीब 6:30 बजे के करीब हुआ, जब लगभग 50 नकाबपोश लोग जेएनयू कैंपस में में घुस आए और छात्रों पर हमला करना शुरू कर दिया।

