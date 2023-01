Jharkhand:अब आदिवासियों ने जैनियों से पारसनाथ पहाड़ी मुक्त कराने की शुरू की मांग, जानें क्या है विवाद

झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित सम्मेद शिखरजी के मामले में एक नया विवाद शुरू हो गया है। अब आदिवासी संगठनों ने कहा है कि मारंग बुरु पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे जैनियों से मुक्त कराया जाए।

झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को लेकर एक नया विवाद तूल पकड़ने लगा है। अब तीन राज्यों के आदिवासी संगठन इस पहाड़ी पर दावा जताते हुए आंदोलन पर उतर आए हैं। 30 जनवरी को उन्होंने बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी में एक दिन का सामूहिक अवकास रखने की घोषणा की है। उनकी मांग है कि पारसनाथ पहाड़ी/मारंग बुरु पर उनका जन्मसिद्ध अधिकारी है और इसे जैनियों के 'कब्जे' से मुक्त कराया जाए। गौरतलब है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित करने की झारखंड सरकार के फैसले पर केंद्र सरकार ने जैन समुदाय के विरोध के बाद हाल में रोक लगाई है।

English summary

Jharkhand, the tribals have now started a movement regarding the Parasnath hill. They have started demanding to free it from the Jains. Will keep a day's fast on January 30