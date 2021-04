आपदा में लूट करने वालों के बीच एक ऑटो ड्राइवर पेश कर रहा मिसाल, मुफ्त में पहुंचा रहा अस्पताल

India

oi-Akarsh Shukla

रांची, 23 अप्रैल। देश में फैली महामारी के चलते हर तरफ से परेशान और बेबस करने वाली खबरें आ रही हैं। कोरोना वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली और कई जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे समय में जब लोग अपनो की मदद करने से कतरा रहे हैं, उस समय झारखंड का एक ऑटो ड्राइवर कोरोना पीड़ितों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाने का नेक काम कर रहा है। कोविड-19 संकट में लोगों की मदद करने वाले ऑटो ड्राइवर की सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हो रही है।

Jharkhand: An auto driver in Ranchi offers free ride to people who need to go to hospitals, amid #COVID19 pandemic. Ravi, the driver says, "Doing this since 15th April when I dopped a woman at RIMS after everyone else refused. My number's on social media so people can contact me" pic.twitter.com/HkL49rzUni