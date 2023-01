Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra से उत्साहित, 'चीनी घुसपैठ' पर सरकार को घेरा, कहा- कांग्रेस ने देखी देश की ताकत

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर कहा, देशभर में पदयात्रा के दौरान कांग्रेस को देश के लोगों की ताकत का एहसास हुआ।

Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra से उत्साहित, कहा- कांग्रेस को देश की ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को देश में शानदार प्रतिक्रिया मिली। हमने इस यात्रा के दौरान भारत के लोगों के लचीलेपन और ताकत को देखा। हमें देश में किसानों और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के बारे में भी सुनने को मिला।

राहुल गांधी ने विदेश मंत्री का नाम लिए बिना चीनी सैनिकों की विस्तारवादी मानसिकता पर भी बयान दिया। राहुल ने कहा, सरकार को लग रहा है कि चीनियों ने भारत से कोई जमीन नहीं ली है। एक लद्दाखी प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2000 वर्ग किमी भारतीय जमीन चीनी सैनिकों ने कब्जा लिया है। बकौल राहुल गांधी, कई पेट्रोलिंग प्वाइंट जो भारत में हुआ करते थे अब मजबूती से चीनी हाथों में हैं।

