नई दिल्‍ली, 18 अप्रैल। दिल्ली में शनिवार को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरार जहांगीरापुरी में हुए उपद्रव मामले में केंद्र सरकार काफी शख्‍त नजर आ रही है। जहांगीरपुरी हिंसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उदाहरण पेश करने का निर्देश दिया ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

English summary

Jahangirpuri Violence: Amit Shawl said – Delhi Police should take strict action against the culprits, so that such incidents do not happen