ITBP ने पहली बार बदली रणनीति, क्यों लिया LAC पर खुद सड़क निर्माण का फैसला ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 नवंबर: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने पहली बार भारत-चीन सीमा पर सड़कें और फुट ट्रैक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए आईटीबीपी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास अपने विशेष इंजीनियरिंग विंग को तैनात करेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसकी योजना को मंजूरी भी दे दी है। अबतक सीमावर्ती इलाकों में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण मुख्य रूप से सीमा सड़क संगठन के जिम्मे रहता था और पिछले कुछ वर्षों में उसने इस काम में ऐतिहासिक सफलता भी हासिल करके दिखाई है।

English summary

Indo-Tibetan Border Police will itself construct some roads and foot tracks along LAC, so that the connectivity work can be completed expeditiously. Right now this work is mainly done in the hands of BRO