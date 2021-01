जब परमवीर चक्र विजेता की पत्नी ने कहा-'फौजी की बीवी होना मुश्किल जरूर है लेकिन...'

It is very difficult to be a military wife said Param Vir Chakra Awardees Major Yogendra Singh Yadav's Wife Reena Yadav: पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कोरोना महामारी के चलते इस बार गणतंत्र दिवस समारोह और राजपथ पर होने वाली परेड में कई तरह के बदलाव देख गए। समारोह में इस बार कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं हुआ। परेड भी छोटी रखी गई लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपने शौर्य का प्रदर्शन बखूबी राजपथ पर किया। जिसका गवाह पूरा विश्व बना,आपको बता दें कि आज राजपथ पर अलग-अलग राज्यों की झलकियों के साथ देश की सेना ने अपने तीनों प्रारूपों की ताकत दिखाई और साथ ही पहली बार राफेल लड़ाकू विमान ने अपना दम दुनिया के सामने पेश किया। देश की सेना के सामने पूरा भारत नतमस्तक है क्योंकि सरहद पर खड़े प्रहरी के ही कारण आज हम चैन से सांस ले रहे है।

English summary

It is very difficult to be a military wife but it is a matter of pride said Param Vir Chakra Awardees Subedar Major Yogendra Singh Yadav's Wife Reena Yadav.