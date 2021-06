शुभेंदु अधिकारी पर FIR दर्ज को कैलाश विजयवर्गीय ने बताया बीजेपी के खिलाफ साजिश

India

कोलकाताए 6 जून। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तृणमूल कांग्रेस ने दोनों भाइयों पर राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। ये एफआईआर पूर्वी मिदनापुर जिले के कोंटाई पुलिस थाने में दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि यह बीजेपी के खिलाफ साजिश है। कल भाजपा कार्यालय के बाहर बम बरामद किए गए। ममता बनर्जी को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है और विपक्ष को नष्ट करना चाहती हैं।

कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा है कि पार्टी ने अपने 'सेवा ही संगठन है' अभियान के तहत देश के 1.53 लाख गांवों में कल्याण कार्य, 66 हजार से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान और करीब 12 लाख राशन किट, 15 लाख से ज्यादा कोरोना से बचाव वाले किट और 85 लाख से अधिक मास्क भी वितरित किए गए।

#WestBengal | It's a conspiracy against BJP. Bombs were recovered outside BJP office yesterday. Mamata Banerjee has no trust in democracy & wants to destroy Opposition: BJP's Kailash Vijayvargiya on FIR against Suvendu Adhikari & his brother for allegedly stealing relief material pic.twitter.com/BTXJyw69uQ