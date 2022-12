SpiceJet यात्रियों की सुरक्षा से 'खिलवाड़' कर रही है क्या ? ग्लोबल एजेंसी ने बड़े दावे को झुठलाया

निजी एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट एक बार फिर विवादों में है। उसने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी से ऑडिट के बाद उसे सेफ्टी क्लियरेंस मिलने का दावा किया था। लेकिन, उस एजेंसी ने ऐसे किसी क्लियरेंस की बात को नकार दिया है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

स्पाइसजेट विमानों के साथ हाल में कई घटनाएं हो चुकी हैं। उसका संचालन अभी भी डीजीसीए की निगरानी में है। लेकिन, ऐसी स्थिति में भी इस एयरलाइंस ने एक ऐसा दावा किया है, जिसे कि सिरे से खारिज कर दिया गया है। यह दावा संयुक्त राष्ट्र की एक एविएशन एजेंसी की ओर से उसे सुरक्षा को लेकर क्लियरेंस दिए जाने को लेकर था। स्पाइसजेट के मुताबिक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी ऑडिट की है और सबकुछ सही पाया है। जबकि, इस वैश्विक संस्था ने भारत में किसी भी एयरलाइंस का इस तरह से ऑडिट किए जाने से इनकार किया है। सवाल है कि जब मामला यात्रियों की 'सुरक्षा' से जुड़ा था तो स्पाइसजेट ने ऐसा दावा किया ही क्यों ?

English summary

SpiceJet Airlines is once again in controversy. It had claimed that the United Nations Aviation Agency had given it a safety clearance. While the International Civil Aviation Organization has denied this