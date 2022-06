'पैगंबर पर बयान के खिलाफ भारत की कार्रवाई से संतुष्ट हैं मुसलमान', डच सांसद के बाद अब ईरान ने दिया बड़ा बयान

India

नई दिल्ली, 9 जून : पैगंबर पर विवादित टिप्पणी का मामला थम नहीं रहा है और इन सबके बीच ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन 8 से 10 जून तक भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ईरान के विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के सामने एक बार फिर ये मुद्दा उठाया।

Iran is satisfied with the efforts made by the Indian government in dealing with those responsible for comments on Prophet Muhammed, the visiting Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian said.