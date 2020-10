IPL 2020: ट्विटर पर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस की संख्या 60 लाख के पार, टीम ने मनाया जश्न

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स लोगों की पसंदीदा टीम में से एक है। चेन्नई सुपर किंग्स के करोड़ो फैंस हैं। सोशल मीडिया पर भी टीम का आधिकारिक अकाउंट काफी लोकप्रिय है। टीम की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्विटर पर इसके फॉलोवर की संख्या 6 मिलियन यानि 60 लाख को पार कर गई है। टीम की ओर से एक ट्वीट करके इसके लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया गया है।

Chennai Super #SixerOnTwitter! A big thanks to all the super fans for each and every bouquet and brickbat throughout the last decade. All the #yellove to you. #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/9KgCtf3G9I