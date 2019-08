पी चिदंबरम के समर्थन में आए शशि थरूर, ट्वीट में लिखा ऐसा शब्द यूजर्स खोज रहे मीनिंग

India

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी पार्टी के सहयोगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बचाव में उतर आए हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार रात सीबीआई ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। शशि थरूर ने ट्वीट कर चिदंबरम का बचाव करते हुए शशि थरूर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अंत में न्याय होगा। उन्होंने कहा, यह आपके चरित्र की ताकत है कि आप उत्पीड़न और चरित्र हनन के बीच भी साहस और आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। इस दौरान शशि थरूर ने एक शब्द 'schadenfreude' का इस्तेमाल किया है।

शशि थरूर ने पी चिदंबरम के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए 'schadenfreude' शब्द का इस्तेमाल किया। यह शब्द अंग्रेजी का नहीं है, यह जर्मन भाषा का है। यह शब्द Schaden और Freude से मिलकर बना है जिसका मतलब है Harm, जिसका हिन्दी में मतलब होता है नुकसान। वहीं Freude का हिंदी में मतलब होता है Joy, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खुशी। इस प्रकार से 'schadenfreude' का मतलब होगा दूसरों को दुख पहुंचने पर मिलने वाली खुशी।

Well said @PChidambaram_IN ! It is a tribute to your strength of character that you are standing up to persecution &character assassination w/ courage & confidence. I believe justice will prevail in the end. Till then we will have to allow some malicious minds their schadenfreude https://t.co/OoERqVVKTQ

शशि थरूर ने कहा कि मुझे यकीन है कि अंत में न्याय होगा। तब तक हमें बदले की भावना भरे कुछ लोगों के षड़यंत्रों को चलाते देखना होगा। बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से ही उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। लेकिन पहले की तरह इस बार भी उन्होंने अपने ट्वीट में एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसको लेकर यूजर्स ने कई ट्वीट किए।

दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बुधवार शाम पी चिदंबरम ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और फिर वहां से अपने घर निकल गए। इधर उनकी तलाश में जुटी सीबीआई की टीम भी रात में उनके घर पहुंचे और उनके हिरासत में लेकर सीबीआई ऑफिस पहुंची। जहां पर सीबीआई ने चिदंबरम से घोटाले से जुड़े सवाल किए हैं।

