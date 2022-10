'आतंकवाद से निपटने के लिए इंटरपोल को मिलकर काम करना चाहिए', गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में और क्या-क्या कहा?

India

oi-Pallavi Kumari

Home Minister Amit Shah Interpol Meet: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंटरपोल को आतंकवाद विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। 25 साल बाद भारत में आयोजित इंटरपोल की 90वीं महासभा के समापन समारोह में अमित शाह ने कहा कि इंटरपोल और इसके सभी सदस्य देशों को आतंकवाद पर एकजुट होकर एक्शन लेना चाहिए। संयुक्त कार्रवाई ही इसके लिए सबसे जरूरी है। शाह ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार की पहले की मांग को दोहराया और कहा कि सभी देशों को लड़ाई में एक साथ आना चाहिए।

अमित शाह ने कहा, सीमा पार आतंकवाद से केवल सीमा पार सहयोग से ही लड़ा जा सकता है और इंटरपोल इसके लिए सबसे अच्छा मंच है।" उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है।

अमित शाह ने कहा, आतंकवाद और आतंकवादियों की एक समान परिभाषा के लिए सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। सबसे पहले, सभी देशों को आतंकवाद और आतंकवादी की परिभाषा पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। इसके बिना हम वैश्विक लड़ाई नहीं लड़ सकते। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 'अच्छे आतंकवादी' और 'बुरे आतंकवादी' या हमले की छोटी या बड़ी प्रकृति की कहानी साथ-साथ नहीं चल सकती है।

To fight cross border terrorism, cross border cooperation is very important.

All countries must come together to have a common definition of terrorism & terrorists. The commitment to fight terrorism & differentiating good or bad terrorism cannot go together. pic.twitter.com/GyTo0sfNL1