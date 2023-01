बड़ा फैसला: इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों का 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट जरूरी

Corona Guidelines भारत आने वाले चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले RT PCR अपलोड करना अनिवार्य होगा।

oi-Love Gaur

International Passengers Corona Guidelines: चीन सहित बाकी के देशों में बढ़ रहे कोरोना के खतरों के बीच केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। भारत आने वाले 6 देशों के यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया है। ऐसे में एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से 72 घंटे पहले 6 देशों (चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान) के ट्रांजिट यात्रियों के लिए कोविड RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है।

दुनिया में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच केंद्र ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 देशों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट में यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले अनिवार्य रूप से टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। ये नियम ट्रांजिट यात्रियों पर भी लागू होगा।

"Mandatory pre-departure RT-PCR testing (to be conducted within 72 hrs prior to undertaking the journey) introduced for passengers in all international flights from China, Singapore, Hong Kong, South Korea, Thailand and Japan": MoHFW pic.twitter.com/z4AhnljzIT