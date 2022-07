भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज ली कोरोना वायरस को रोकने की तकनीक, एंट्री पर ही लगा देगी लगाम

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 जुलाई: भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। अगर सबकुछ सही रहा तो यह एंटी-वायरल दवा की तरह काम कर सकती है। शोधकर्ताओं के रिसर्च का परिणाम काफी उत्साहजनक बताया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए कोरोना वायरस की कोशिकाओं में एंट्री ही रोकी जा सकती है, जिससे वह संक्रमण करने लायक ही नहीं बचेगा। इस तकनीक पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने देश की बाकी बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया है।

English summary

Indian scientists have developed a new technique to prevent corona infection. If all goes well, it can act as an anti-viral drug