Indian Railways:अब चीन सीमा तक रेल लाइन बिछाने की तैयारी,भूटान भी पहुंचेगी ट्रेन, पूरी डिटेल

Anjan Kumar Chaudhary

चीन की सीमा तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू है। अरुणाचल प्रदेश तक रेलवे नेटवर्क का जाल बिछेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर पहले से ही काम चल रहा है। लेकिन, अब चीन बॉर्डर तक आवागन को व्यवस्थित और तेज करने की तैयारी है और पड़ोसी देश भूटान में भी रेलवे नेटवर्क पहुंचाया जाना है। करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए के कुल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सीपीआरओ ने, जिन्होंने बताया है अगले एक साल के भीतर कई राज्यों की राजधानियां आपस में रेलवे नेटवर्क से जुड़ी होंगी।

English summary

Indian Railways is working on a plan to lay a railway line in Arunachal Pradesh to the Chinese border. A railway line will also be laid from Assam to Bhutan.total project of Northeast is Rs 1.15 lakh crore