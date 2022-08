Indian Railways: रोज 5,000 रुपए तक कमाई का मौका, 78 स्टेशनों पर सर्वे, यात्रियों को मिलेगा ये फायदा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 18 अगस्त: रेलवे जल्द ही स्थानीय कारोबारियों को रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बिजनेस का ऑफर देने जा रहा है। इसके लिए करीब 78 स्टेशनों पर एक सर्वे किया गया है, जिसके नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं। रेलवे अपनी इस पहल के जरिए स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रियों की यात्रा का आनंद भी कई गुना बढ़ाना चाहता है। इस योजना के लिए खास तौर पर अहमदाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से भी तालमेल की गई है। रेलवे के सर्वे से अंदाजा है कि इस बिजनेस में एक सामान्य वेंडर भी हर दिन पांच हजार रुपए या उससे भी ज्यादा की कमाई कर सकता है।

English summary

Indian Railways will now allow vendors to sell local goods on trains and railway stations, a chance to earn up to Rs 5000 per day. Travelers' journey will also be pleasant