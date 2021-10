Indian Railways: त्योहारी मौसम में ट्रेन में यह गलती पड़ सकती है भारी, जाना पड़ सकता है जेल

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: अगर आप दिवाली और छठ पूजा के लिए ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। भारतीय रेलवे आपकी यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए कई सारे कदम उठा रहा है। लेकिन, इसके लिए उसे कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़ रहे हैं, जिसमें कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार का पालन करवाना तो है ही, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि यात्रीगण अपने साथ कुछ ऐसा सामान लेकर ना चलें, जिससे बाकी रेल यात्री, रेल कर्मचारी या इनसे जुड़ी संपत्तियों को किसी तरह का खतरा हो। मसलन, ट्रेन में स्मोकिंग करने वालों या ज्वलनशील पदार्थों के साथ सफर करके दूसरों की जान खतरे में डालने वाले यात्रियों को जेल तक जाना पड़ सकता है।

English summary

In view of the festive season, Indian Railways has decided to keep strict vigil on smoking and traveling with inflammable substances in trains