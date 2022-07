Indian Railways:वरिष्ठ नागरिकों को वापस मिल सकती है रियायत, इन शर्तों के साथ

India

नई दिल्ली, 27 जुलाई: भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को टिकटों में मिलने वाली छूट खत्म करने की दिशा में कदम क्या बढ़ाया, इस फैसले की काफी आलोचना शुरू हो गई। दरअसल,रेलवे पर करीब 2,000 करोड़ रुपये सालाना बोझ इन रियायतों के चलते पड़ रहा है और वह इसी के जाल से छुटकारा चाहता है। लेकिन, आलोचनाओं को देखत हुए रेलवे इस सुविधा को फिर से बहाल करने पर विचार कर रहा है। लेकिन, यह उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए कि पहले की तरह मिलने वाली रियायतें अब पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी। रेलवे कुछ संशोधनों के साथ बुजुर्ग नागरिकों को यह सुविधा फिर से देने पर मंथन कर रहा है।

Railways is considering to bring back the concessions given on tickets to elderly citizens. But, this may applicable only for people above 70 years and tickets for non-AC classes