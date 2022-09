Indian Railways:अब ट्रेनों में आपको भी दिखेगा ये परिवर्तन, 65,000 कोच में बदलाव, देखिए Video

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 सितंबर: अगर आपको आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने का मौका मिलता है तो आप काफी बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि, भारतीय रेलवे ने अपने 65,000 कोच में पुरानी लाइट हटाकर उसकी जगह एलईडी लाइट फिट कर दिए हैं। इस तरह से शाम के बाद कोच के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदला-बदला नजर आने लगा है। जहां रोशनी की गुणवत्ता बेहतर हुई है, वहीं इसकी वजह से रेलवे को करोड़ों रुपए की बचत भी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद है। रेल मंत्रालय ने इस बदलाव का एक वीडियो भी जारी किया है।

English summary

Indian Railways fitted LED lights in 65,000 coaches of the train. There will be an annual saving of Rs 40 crore. There will be a reduction in carbon dioxide emissions by 4,920 tonnes