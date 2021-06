Indian Railways:कई समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत, कुछ ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए-बुकिंग शुरू-लिस्ट यहां देखिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 जून: सोमवार से देश के कई राज्यों को कोरोना लॉकडाउन से मुक्ति मिल रही है। धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए ट्रेनों की डिमांड भी बढ़ गई है। जिसके चलते भारतीय रेलवे आज से यानी 6 जून से कुछ समर स्पेशल ट्रेनों की भी शुरुआत करने की घोषणा की है तो साथ ही कुछ स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। रेलवे के विभिन्न जोन की ओर से उठाए गए इन कदमों से बिहार-यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक के रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। बता दें कि कोरोना की पहली लहर थमने के बाद धीरे-धीरे अधिकतर ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के नाम से पटरी पर लौट आई थीं। लेकिन, दूसरी लहर की वजह कई ट्रेनों का परिचालन मजबूरी में बदल किया गया था।

English summary

Indian Railways announced some summer special trains after the pace of Covid stopped, some special trains returned on track and the frequency of many trains was increased