Indian Railways:त्योहारों से पहले खुशखबरी! AC 3 इकोनॉमी कोच में भी शुरू हो सकती है ये मुफ्त सुविधा

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 18 सितंबर: त्योहारी सीजन में रेलवे यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। खासकर बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलना लगभग असंभव होता जा रहा है। लोग अपने घर जाने के लिए इतने उतावले हैं कि वह किसी भी श्रेणी में टिकट मिल जाना ही अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसी स्थिति में जिन यात्रियों ने थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास की टिकट ले रखी है या लेने का इरादा रखते हुए उन्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि वह ट्रेन में सवार हों तो उन्हें पता चले की उन्हें भी एसी की बाकी श्रेणियों की तरह ही मुफ्त बेड रोल मिल सकते हैं।

English summary

Indian Railways is also starting the facility of providing free bedrolls in 3 tier AC economy coach. According to the report, the new system will start before the festive season