लद्दाख: दुर्गम पहाड़ियों में देवदूत बनकर पहुंची भारतीय सेना! चट्टानों में फंसी कार में फंसे लोगों की बचाई जान

लद्दाख में शनिवार को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जिसकी वजह से कार में सवार दो लोग अंदर फंस गए थे। लेकिन जैसे ही सेना के जवानों को इसकी जानकारी मिली, वैसे ही पहुंचकर दोनों को बाहर निकाल लिया।

भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता की कोई सानी नहीं है। चाहे वह दुश्मन देशों के साथ युद्ध हो या फिर लोगों की मदद। भारतीय सेना हमेशा तत्पर रहती है। इसका अंदाजा हाल ही में आई फोटोज को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल, लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जिसकी वजह से कार में दो लोग फंस गए थे। लेकिन दूत बनकर पहुंचे भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें तुरंत निकाल लिया और अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया। जहां पर उन्हें इलाज किया जा रहा है।

Indian Army troops carried out timely evacuation of 2 civilians who met with an accident near Khardungla Top, Ladakh today. They were provided with timely medical aid by Army troops & their vehicle was also recovered in coordination with Ladakh Police:Fire&Fury Corps, Indian Army pic.twitter.com/FxPKCrpFFH