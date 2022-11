लद्दाख में भारतीय सेना स्थाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर क्यों दे रही है जोर ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Indian Army in Ladakh: भारतीय सेना पिछले करीब दो वर्षों से लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर पोजेक्टर पर बहुत जोर दे रही है। ऐसी सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो हर मौसम में काम आ सके। जवानों के ठहरने और हथियारों के अलावा सैन्य उपकरणों की स्टोरेज के लिए शक्तिशाली ढांचे बनाए जा रहे हैं। पुलों को चौड़ा किया जा रहा है और उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी तत्काल अस्थाई पुलों का निर्माण किया जा सके, इसकी भी ट्रायल चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि देश के दुश्मनों पर नजर रखने के लिए सारी तैयारी मेक इन इंडिया के तहत की जा रही है।

English summary

Indian Army in Ladakh:The Indian Army is laying full emphasis on permanent infrastructure projects in the border areas of Ladakh. Focus on operational preparedness of the army at all times