T20 WC 2021: इन दो PAK खिलाड़ियों की पत्नियां हैं हिंदुस्तानी, कोहली हैं जिनके फेवरेट खिलाड़ी

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। टी20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है। इंडो-पाक क्रिकेट टीम के बीच खेले जाने वाले मैच का इंतजार दोनों देश के क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे हैं। वैसे तो खिलाड़ियों के लिए ये केवल मैच होता है लेकिन फैंस के लिए ये दो पड़ोसी देशों के बीच भिंड़त होती है। हालांकि क्रिकेट के मैदान में हमेशा भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भारी रहा है। फिलहाल इस बार क्रिकेट के मैदान पर भारतीय शेर क्या गुल खिलाते हैं? इस बात का पता तो रविवार को ही चलेगा, जब दोनों देश की टीमें आमने-सामने होंगी।

English summary

Virat Kohli-led Indian team will take on arch-rivals Pakistan in their opening match of the T20 World Cup on October 24.Pakistani cricketer Shoaib Malik, married Indian tennis player Sania Mirza in 2010 and Pakistan fast bowler Hasan Ali married Indian Shamiya Arju in 2019.