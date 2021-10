कोविशील्ड विवाद: भारत ने ब्रिटेन को दिया 'जैसे को तैसा जवाब', UK के नागरिकों के लिए भी सख्त हुए नियम: सूत्र

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। भारत में निर्मित कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के प्रति ब्रिटेन के रवैये को लेकर केंद्र सरकार ने पहली ही नाराजगी जाहिर करते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हालांकि भारत की वार्निंग के बाद ब्रिटेन ने कोविशील्ड को अपने यहां मान्यता तो दे दी लेकिन क्वारंटीन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया। अब भी यूके की सरकार को 'जैसे को तैसा' वाला जवाब दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूके से भारत आने वाले यात्रियों के लिए भी सरकार ने होम आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने कोरोना के तहत नए नियम जारी किए हैं जो 4 अक्टूबर से लागू होंगे। सूत्रों ने बताया कि भारत ने यूके से इंडिया आने वाले ब्रिटेन मूल के नागरिकों पर समान नियम लागू करने का निर्णय लिया है। नए नियम 4 अक्टूबर से लागू होंगे और यह सिर्फ ब्रिटेन से आने वाले स्थानीय मूल के सभी नागरिकों पर लागू होंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन को दोनों डोज लगी होने के बावजूद भी यूके के नागरिकों को यात्रा से 72 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना होगा।

India has decided to impose reciprocity on UK nationals arriving in India from the UK. New regulations will come into effect from October 4, and will be applicable to all UK nationals arriving from the UK: Sources#COVID19