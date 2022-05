CNG के दामों में फिर इजाफा, 2 रुपए की हुई बढ़ोतरी, देखिए दिल्ली-NCR सहित कई शहरों की नई लिस्ट

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 15 मई: पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच अब लोगों को सीएनजी ने भी बड़ा झटका दिया है। दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम शनिवार को एक बार फिर से बढ़ गए, जिसके बाद अब सीएनजी ग्राहकों को प्रति किलोग्राम के 2 रुपए ज्यादा देंगे होंगे। न्यूज एएनआई के मुताबिक बढ़े हुई कीमत रविवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। ऐसे में अब दिल्ली में सीएनजी की नई रेट 73.61 रुपए प्रति किलो हो गई है।

जानकारी के मुताबिक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमत 2 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 73.61 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। नई कीमत रविवार 15 मई से लागू होगी। वहीं बाकी जगह की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 76.17 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं।

Indraprastha Gas Limited (IGL) has hiked the price of Compressed Natural Gas (CNG) in Delhi by Rs 2 per kg to Rs 73.61 per kg.

The new price will come into effect from tomorrow, May 15 pic.twitter.com/yIdAl4jXY3