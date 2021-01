India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। विदेश मंत्रालय ने कुछ आईएफएस अधिकारियों को नई जिम्‍मेदारी दी है। उन्‍हें अलग-अलग देशों में भारत का राजदूत नियुक्‍त किया गया है। जानकारी के मुताबिक अजीत विनायक गुप्ते को अरब गणराज्य मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया।

Ajit Vinayak Gupte appointed as the next Ambassador of India to the Arab Republic of Egypt: Ministry of External Affairs

तो वहीं 1994 बैच के IFS अधिकारी शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, अभी वह उप-महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पद पर हैं।

1994 batch IFS officer Shubhdarshini Tripathi, presently Deputy Director General, Indian Council for Cultural Relations, has been appointed as the next Ambassador of India to the Republic of Kazakhstan: MEA