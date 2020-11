केंद्र के निर्देश पर ICMR ने जारी की एडवाइजरी, प्लाज्मा थेरेपी के अंधाधुंध इस्तेमाल पर जताई चिंता

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश में कंवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी (CPT) के इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा है कि देश में COVID के उपचार के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी का अधिक इस्तेमाल उचित नहीं है।

CPT का अंधाधुंध इस्तेमाल उचित नहीं- ICMR

आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर पिछले काफी समय से काम चल रहा है। वैक्सीन के आने तक हिंदुस्तान में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन अब इसको लेकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने सख्त रूख जाहिर किया है। ICMR ने कंवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी (convalescent plasma therapy) को लेकर एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कंवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी सभी के लिए नहीं है, इसलिए इसका अंधाधुंध इस्तेमाल सही नहीं है।

CPT से कोरोना केस और मृत्यु दर में नहीं आई कमी- ICMR

ICMR ने अपनी एडवाइजरी में कहा है, "तमाम टेस्टिंग के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि कंवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी (CPT) से कोरोना के बढ़ते मामलों या फिर इस संक्रमण से होने वाली मौतों में कोई कमी नहीं हुई है, इसलिए इसका अंधाधुंध इस्तेमाल सही नहीं है।" आपको बता दें कि ICMR की स्टडीज में ये बात सामने आई है कि CPT से कोरोना मृत्यु दर में कोई कमी नहीं हुई है।

