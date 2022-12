ICG Gujarat में एक्टिव, पाकिस्तानी नाव पर 300 करोड़ का 40 किलो नारकोटिक्स और हथियार जब्त

आतंक निरोधक टीम (ATS) ने गुजरात में मिले खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय तट रक्षक (ICG) ने 300 करोड़ रुपये मूल्य का नशीला पदार्थ जब्त किया है।

India

oi-Jyoti Bhaskar

गुजरात में भारतीय तट रक्षक (ICG Gujarat) दल के जवानों ने पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। लगभग 300 करोड़ रुपये का 40 किलो नारकोटिक्स समेत हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया गया है। भारतीय जल सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव पर चालक दल के 10 लोग सवार थे। विशेष खुफिया इनपुट पर 25/26 दिसंबर की रात के दौरान ऑपरेशन चलाया गया था।

Drugs Case: बीच Road पर गाड़ियां रोक Police पढ़ रही Mobile के Chat, भड़के लोग | वनइंडिया हिंदी

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया, ICG Gujarat में काफी एक्टिव है और इसी सक्रियता के कारण कामयाबी मिली है। ICG ने अपने जहाज- ICGS अरिंजय को पाकिस्तान के साथ लगी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास तैनात किया है।

ICG team stopped a Pakistani fishing boat Al Soheli and recovered , arms, ammunition and around 40 Kgs of narcotics worth Rs 300 crores. The boat alongwith crew has been apprehended and is being brought to Okha for further investigation: ICG