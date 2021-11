फडणवीस पर भड़के नवाब मलिक, कहा -'मुझे पता है कि वानखेड़े आपके काफी करीबी है...', लगाए नए आरोप

India

मुंबई, 02 नवंबर। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का समीर वानखेड़े और भाजपा पर हमला लगातार जारी है। मंगलवार को भी उन्होंने प्रेसवार्ता करके दोनों पर नए आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक ने कहा कि 'समीर वानखेड़े जब से NCB विभाग में आया उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी है जो कि धड़ल्ले से शहर में ड्रग्स का कारोबार करती है, छोटे-छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। वानखेड़े के जरिए हज़ारों करोड़ रुपये की उगाही हुई है और इसमें काफी लोग शामिल हैं।'

I know Devendra Fadnavis, Wankhede is very close to you, Nobody has guts to point fingers: Nawab Malik, See his Press Meet.