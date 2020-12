Hyderabad GHMC Election: हैदराबाद में 7 बजे से नगर निगम चुनाव शुरू, बैलट पेपर से डाले जा रहे हैं वोट

India

Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) election today: तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव आज मंगलवार (1 दिसंबर) को होने वाले हैं। इस चुनाव में सीधा मुकबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) ,AIMIM और TRS में है। हैदराबाद नगर निगम के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं 4 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 150 वार्ड हैं। मेयर का पद इस बार एक महिला के लिए आरक्षित है। COVID-19 महामारी को देखते हुए बैलट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक है।

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 150 वार्ड में से पिछले चुनाव में 99 सीटें तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) को मिली थी। AIMIM ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। BJP को सिर्फ चार सीटे मिली थी।

GHMC Election: जानिए चुनाव में क्या-क्या है तैयारी?

-हैदराबाद नगर आयुक्त में पिछले चुनाव के मुताबिक 2016 की तुलना में इस बार के चुनाव में 817 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2,146 सामान्य मतदान केंद्र, 1,517 संवेदनशील मतदान केंद्र और 167 हाइपरसेंसिटिव मतदान केंद्र हैं।

-प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए कहा, चुनाव से पहले अबतक कुल 4,187 बंदूकें जमा हो चुकी थीं, 3,066 उपद्रवी शीटरों से बंधे हुए थे और 1.45 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे। 10 लाख रुपये की ड्रग्स और शराब जब्त की गई। 63 शिकायतों में कुल 55 प्राथमिकी दर्ज की गईं।

Telangana: Voting for Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) to take place today. Visuals from St Faiz High School, in Hyderabad, that has been designated as a polling booth. AIMIM chief Asaduddin Owaisi will cast his vote at this booth. #GHMCElections2020 pic.twitter.com/MZ6Eu1m6V0