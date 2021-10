La Nina के असर से इस बार कैसी पड़ेगी सर्दी और आगे क्या है संभावना ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: मानसून ने इस बार देश में बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा है। अक्टूबर के आखिर तक देश के बड़े हिस्से में जोरदार बारिश हुई है। उत्तराखंड में तो इसने कहर ही मचा दिया है। दूसरी तरफ सर्दी ने भी जल्दी दस्तक दे दी है। आसार लग रहे हैं कि दिल्ली की दिवाली इस बार दूसरे वर्षों के मुकाबले सर्दी वाली दिवाली होगी। यहां तक की बर्फबारी ने भी असमान्य रूप से पहले ही ऊंचे इलाकों को सफेद चादरों में ढंकना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ यह लगातार दूसरा साल है, जब ला नीना की घटनाओं का प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में क्या इस साल ज्यादा सर्दी पड़ेगी ? क्या ठंड के मौसम में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है ? आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक क्या संभावना जता रहे हैं।

English summary

Due to the effect of La Nina, there is a possibility of a very cold weather this year, there may be a lot of rain too