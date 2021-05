बच्चों में कोविड के लक्षण कैसे पहचानें ? माता-पिता को ये बातें पता होनी चाहिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 14 मई: 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन में एक नई उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन, जो बच्चे फिलहाल इस सुरक्षा कवच से महरूम हैं, उनके लिए माता-पिता को सजग रहना बहुत ही जरूरी है। वैसे भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों पर ही खतरा मंडराने वाला है। इसलिए, बच्चों की सुरक्षा अब हर घर की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि, वो तो इतने मासूम हैं कि उन्हें खुद की हिफाजत के बारे में भी पता नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई तरीके और गाइडलाइंस बताए हैं, जिससे बच्चों में कोविड के लक्षण पहचानने में आसानी हो सकती है और ऐसी परिस्थिति पैदा होने पर उन्हें संभालने का रास्ता मिल सकता है। सबसे बड़ी बात जो मंत्रालय ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है, वो ये है कि 'कोविड-19 से संक्रमित ज्यादातर बच्चे या तो एसिम्पटोमेटिक होते हैं या उनमें बहुत ही मामूली लक्षण होते हैं। '

English summary

Identify the symptoms of Covid in children, it is better for parents to take care of infected children at home, Ministry of Health explained the way