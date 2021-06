कैसे पारसियों की सबसे बड़ी समस्या कोरोना संकट में सुलझ गई, जनसंख्या में रिकॉर्ड इजाफा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 14 जून: पिछले 15 महीनों से कोविड ने पूरे देश को संकट में डाल रखा है। देश ही नहीं इसके चलते पूरी दुनिया में भारी उथल-पुथल मच चुका है। लेकिन, इन नकारत्मकताओं के बीच भारत के एक अल्पसंख्यक समुदाय में उम्मीद की बड़ी किरण नजर आई है। वनइंडिया बात कर रहा है पारसी समुदाय की। कुछ वर्ष पहले नौबत ऐसी आने लगी थी कि आने वाले वर्षों में पारसी समुदाय एक संप्रदाय नहीं रह जाएगा, बल्कि और इसे मजबूरन आदिवासी समुदाय का दर्जा देना होगा। क्योंकि, इनकी जनसंख्या संप्रदाय का दर्जा पाने के लिए निर्धारित न्यूनतम आबादी की ओर तेजी से गिरने लगा था। लेकिन, कोरोना वायरस की वजह से लगी लॉकडाउन ने उम्मीद की एक बड़ी वजह दिखाई है।

English summary

There has been a record increase in the population of Parsis in India amid the Covid crisis, due to the lockdown and the facility of work from home, it is easy for them to get medical advice related to fertility