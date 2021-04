तमिलनाडु और केरल ने कैसे किया कोरोना की दूसरी लहर को काबू? अन्य राज्य ले सकते हैं सीख

India

oi-Akarsh Shukla

चेन्नई\तिरुवनंतपुरम, 25 अप्रैल। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हड़कंप मचा हुआ है, पिछले वर्ष महामारी की पहली लहर में भी इतने बुरे हालात नहीं देखने को मिले थे। कोरोना वायरस के जारी लड़ाई में अब अस्पताल दम तोड़ रहे हैं, बेड, ऑक्सीजन और दवाई की कमी की वजह से मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 की दूसरी सुनामी के बीच तमिलनाडु और केरल से एक राहत की खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां अधिकतर राज्य केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं वहीं तमिलनाडु और केरल में स्थितियां बिल्कुल सामान्य हैं।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के अन्य राज्यों के लिए तमिलनाडु और केरल इस संकट से उबरने में उदाहरण का काम कर रहा है। दोनों राज्यों ने पिछली बार आए कोविड संकट को गंभीरता से लेते हुए अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम में सुधार किया, इसके परिणाम स्वरूप महामारी की सुनामी में भी दोनों राज्यों में समान्य स्थिति है। यहां फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही हैं जो महाराष्ट्र और दिल्ली समेत अन्य राज्यों में है।

In National Medical Oxygen allotment plan allocation for Tamil Nadu fixed at 220 MTs & based on the wrong allotment, 80 MTs of liquid oxygen diverted from manufacturing facilities at Sriperumpudur, Tamil Nadu to Andhra Pradesh & Telangana: Tamil Nadu CM writes to PM

