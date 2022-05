कैसे पूर्वोत्तर में कांग्रेस के 5 'खोटे सिक्के' BJP के लिए साबित हुए 'माणिक', इन सबको बनाया मुख्यमंत्री

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अगरतला, 15 मई: त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले बिपल्ब देब को अचानक मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर विपक्ष चाहे भाजपा पर जितने हमले करे, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने माणिक साहा पर भरोसा जताया है, वह खासकर कांग्रेस की खोखली हो चुकी रणनीति पर अंदर से वार है। कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेताओं पर इतना भरोसा जताकर बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर यही संदेश दिया है कि कांग्रेस में 'सियासत के सोने' का कद्र नहीं है और जिसे बखूबी तराशना बीजेपी जानती है। क्योंकि, सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में ही साहा बीजेपी के ऐसे पांचवें 'माणिक' बन गए हैं। इससे पहले चार सीएम कांग्रेस छोड़कर ही पार्टी में आए हैं।

English summary

The leaders of the Northeast that the Congress considered useless, the BJP made them the Chief Minister. BJP CMs of Tripura, Assam, Manipur, Arunachal and Nagaland have left Congress